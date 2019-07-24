Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили
Последствие наводнения в Иркутской области еще долго будут ликвидироваться. Один из вопросов, волнующих жителей пострадавших районов, - как снять с учета и утилизировать машины, разбитые во время разгула стихии. В этом им помогают сотрудники ГИБДД.
- Инспекторы ГИБДД сами будут выезжать к автомобилистам, пострадавшим от паводка, чтобы провести помочь заполнить необходимые документы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Для жителей Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского и других районов это делают быстро, бесплатно и в любое время.
За машины, снятые с учета, налог платить уже не надо. А когда ее утилизируют, можно будет получить скидку на приобретение нового авто у официального дилера.
Уже сняты с учета 53 машины. Сибирякам выдали 67 новых водительских удостоверений. Ведь у многих эти документы потерялись или размокли во время наводнения. Помимо этого, 25 эвакуированных с подтопленных районов автомобили бесплатно стоят на спецстоянке.
Если владелец авто решает его утилизировать, машину тоже сначала бесплатно отправляют на стоянку.
Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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