Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-24T09:53:28+03:00

ГИБДД помогает пострадавшим от паводка в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили Фото: ГУ МВД по Иркутской области

А еще машины с подтопленных территорий бесплатно ставят на спецстоянку

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Последствие наводнения в Иркутской области еще долго будут ликвидироваться. Один из вопросов, волнующих жителей пострадавших районов, - как снять с учета и утилизировать машины, разбитые во время разгула стихии. В этом им помогают сотрудники ГИБДД.

- Инспекторы ГИБДД сами будут выезжать к автомобилистам, пострадавшим от паводка, чтобы провести помочь заполнить необходимые документы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Для жителей Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского и других районов это делают быстро, бесплатно и в любое время.

За машины, снятые с учета, налог платить уже не надо. А когда ее утилизируют, можно будет получить скидку на приобретение нового авто у официального дилера.

Уже сняты с учета 53 машины. Сибирякам выдали 67 новых водительских удостоверений. Ведь у многих эти документы потерялись или размокли во время наводнения. Помимо этого, 25 эвакуированных с подтопленных районов автомобили бесплатно стоят на спецстоянке.

Если владелец авто решает его утилизировать, машину тоже сначала бесплатно отправляют на стоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721963" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области снять с учета и утилизировать автомобили.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU