В Иркутской области мужчина погиб, попав под колеса движущегося поезда

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-24T09:56:18+03:00

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Полицейские выясняют обстоятельства трагедии на железной дороге, в результате которой погиб мужчина, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу администрации Чунского района. 23 июня на одну из железнодорожных станций в районе поселка Чунский пришел мужчина. Он поднялся на посадочную платформу как раз в то время, когда к ней подъезжал поезд, и по роковому стечению обстоятельств оказался под колесами движущегося состава.

- Погибшего уже опознали - это оказался 28-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе администрации Чунского района.

Из-за трагедии расписание движения поезда сдвинулось на 45 минут. Сотрудники линейного пункта полиции проводят служебную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Они призывают неравнодушных граждан быть внимательными на железнодорожных путях и обращать внимание на тех людей, которые подвергают себя опасности в местах движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU