2019-07-24T10:13:12+03:00
Общество

Иркутская область вошла в топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителями

В Приангарье сотрудники ГИБДД штрафуют водителей реже, чем в других муниципалитетах - ее обогнала только Амурская область
Анна ПОПОВА
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Иркутская область вошла в топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителямиИркутская область вошла в топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителямиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутская область оказалась в пятерке регионов, в которых сотрудники ГИБДД реже всего штрафуют водителей, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на Интернет-ресурс "Штрафы ГИБДД". Аналитическое исследование специалисты провели, подсчитав количество штрафов, которые выписывали в разных регионах России за первые шесть месяцев этого года.

- Реже всего водителей в России штрафуют в Амурской области, сразу за ней идет Иркутская область, затем идут республика Хакасия и Магадан, а замыкает топ-5 регионов с самыми дисциплинированными водителями Якутия, - сообщается на сайте.

Что касается областей, в которых дорожные инспекторы выписывают больше всего штрафов, то здесь лидером является Ненецкий автономный округ. Следом за ними идут Карелия, Московская область, Астраханская область и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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