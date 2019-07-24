В конце лета в Иркутске завершат благоустройство сквера на улице Терешковой

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-24T11:38:14+03:00

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В Иркутске продолжается благоустройство сквера на улице Терешковой, сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Рабочие уже устанавливают по периметру зоны отдыха новые бордюры. Вскоре в сквере начнут укладывать новое асфальтобетонное покрытие.

- Мы планируем обустроить там комфортную пешеходную зону и установить дополнительные лавочки, чтобы горожане смогли отдохнуть с комфортом в обновленном сквере, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Работы планируется завершить к концу лета.

Также ремонтные работы продолжаются на улице Сергеева - там установили новый дождеприемник, благодаря которому вода больше не будет скапливаться на дороге. А на бульваре Рябикова рабочие занимаются расширением проезжей части и обновляют остановочные пункты в соответствии с ГОСТами. Также в ближайшем будущем в этом районе появятся новый сквер и парковка, а возле "Масложиркомбината" соорудят новый разворот, который будет удобен для движения большегрузов. помимо этого подрядчик отремонтирует лестницу, которая находится возле кинотеатра "Орион".

ИСТОЧНИК KP.RU