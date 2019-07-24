Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 26 млрд рублей для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-24T12:55:02+03:00

Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 26 млрд рублей для помощи пострадавшим от наводнения. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

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В среду, 24 июля, на сессии ЗакСобрания региона приняты изменения в закон об областном бюджете. Они касаются, в том числе, выделения средств на ликвидацию последствий наводнения в Приангарья. Общий объем поправок составил 26 млрд рублей.

Проектом закона предлагается включить в областную казну средства, выделяемые из федерального бюджета.

Так, 2,9 млрд рублей направят на разовые выплаты. Например, тем людям, которым был нанесен вред здоровью во время паводка, и семьям, потерявшим близких. Более 10,9 млрд рублей - на предоставление соцвыплат гражданам, чье жилье не подлежит восстановлению. 3,3 млрд рублей - на ремонт домов.

Также за счет средств областного бюджета в 2019 году мукиципалитетам предлагается предоставить субсидии в 1,4 млрд рублей на капремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности. На капитальный ремонт и строительство поврежденных и разрушенных объектов областной и муниципальной собственности предложено направить в 2019 году 2,1 млрд рублей, в 2020 году – 2,2 млрд рублей.

По словам первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Алексея Макарова, жилищные сертификаты выданы уже 11 семьям (41 человек), 7 из них уже оплачены.

Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова заявила о необходимости выделения средств на содержание автомобильной дороги Тайшет – Чуна - Братск, которая находится в плохом состоянии. Между тем, по данной дороге жители добираются до больниц, по ней же поступает гуманитарная помощь. Депутат Илья Сумароков предложил предоставлять пострадавшим готовые индивидуальные жилые дома.

У людей, напомним, есть право выбора – взять жилищный сертификат, либо дождаться предоставления жилья в многоквартирном доме, либо индивидуального жилого дома.

Кроме того, принято постановление ЗакСобрания Иркутской области о необходимости правительству региона в максимально короткие сроки проработать механизмы финансовой поддержки муниципальных образований в проведении текущего ремонта.

В тоже время депутаты фракции КПРФ не поддержали рассмотрение на сессии нескольких других социальных законопроектов, направленных на поддержку пострадавших. Речь идет о проектах законов, касающихся освобождения от ряда налогов жителей и предпринимателей, проживающих в зоне ЧС, освобождения от платы за электроэнергию, обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей из семей, а также поддержки садоводов. По словам Андрея Левченко, законопроекты необходимо доработать, а также отметил, что их принятие может привести к разбалансированности областного бюджета.

- Эти инициативы, проработанные и взвешенные, должны быть учтены в бюджете, и люди должны получить данные меры поддержки, - подытожил обсуждение спикер областного парламента Сергей Сокол. - Мы попросим учесть их тогда в нормативных актах губернатора, но это нужно сделать уже завтра. Главное, чтобы людям была оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU