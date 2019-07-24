Сергей Сокол поддержал идею создания мобильных волонтерских групп

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-24T13:37:23+03:00

Председатель парламента Иркутской области встретился с добровольцами, которые работали в Тулуне и Иркутске

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На встрече с волонтерами председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол поддержал идею создания мобильных волонтерских отрядов. Как отметил спикер, помощь добровольцев для многих людей стала настоящим спасением в первые часы трагедии. В Тулуне постоянно работали более 180 человек, разгребали завалы, чистили системы водоснабжения, готовили еду для пострадавших. Еще 400 человек помогали собирать, сортировать и отправлять гуманитарную помощь в региональном штабе в Иркутске. Через руки добровольцев прошло более пятисот тонн грузов.

- В чрезвычайных ситуациях людям, которые хотят помочь, зачастую не хватает знаний, опыта, технических средств, - сказал Сергей Сокол. – А ведь в первые часы пострадавшим особенно важна как техническая, так и чисто психологическая помощь, поддержка, нужна информация. Необходимо, чтобы добровольцы были готовы к этому. Объединение волонтеров в единое движение могло бы решить эту проблему. Заранее обучить всех желающих правилам поведения при ЧС и технике безопасности, заложить определенный резервный фонд для компенсации расходов на топливо, снаряжение, питание и так далее.

Пожелания и предложения участников встречи помогут региональным парламентариям законодательно закрепить механизмы волонтерской помощи. Также Сергей Сокол поддержал идею одного из лидеров волонтерского движения Якова Миндрулева, который предложил создать постоянное мобильное волонтерское движение «Волонтеры ЧС». Эту идею доброволец озвучил на встрече с Владимиром Путиным в Тулуне.

В завершение Сергей Сокол вручил волонтерам благодарственные письма за добровольный и самоотверженный труд на благо Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU