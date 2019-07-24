2019-07-24T17:34:56+03:00
Происшествия

Пообещали компенсацию в 2 миллиона: 82-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 716 тысяч рублей

Женщина несколько раз переводила деньги аферистам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пообещали компенсацию в 2 миллиона: 82-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 716 тысяч рублейПообещали компенсацию в 2 миллиона: 82-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 716 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Мошенники продолжают легко обманывать жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 82-летняя пенсионерка из Иркутска, которая лишилась 716 тысяч рублей.

В начале июня престарелой женщине позвонила неизвестная и представившись работником одного из департаментов Санкт-Петербурга, сообщила, что пожилой женщине положена компенсация в 420 000 рублей за некачественные лекарства, которые бабушка заказывает с 2015 года. Но для ее получения попросила перевести 36 тысяч рублей, что пенсионерка и сделала.

В дальнейшем мошенники еще несколько раз звонили доверчивой сибирячке и просили сделать переводы, называя различные суммы от в 140, 160, 306, 380 тысяч рублей. В конце звонившие аферисты сообщили, что вскоре курьер доставит компенсацию вместе со всеми потраченными ею деньгами в общей сумме 1 800 000 рублей. После чего все звонки прекратились, однако курьер так и не объявился.

- Напоминаем, что ни в коем случае не стоит переводить свои деньги незнакомцам, - в очередной раз сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также никогда не называйте номера своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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