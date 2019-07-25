Не было печали: в Тулуне отмечено массовое появление ядовитых змей
- Уважаемые граждане! Будьте бдительны! - так начинается сообщение администрации города Тулун о новой угрозе для населения. - Отмечено массовое появление ядовитых змей, таких как гадюка. В целях Вашей безопасности, если Вы неожиданно заметили ползущую змею, ни в коем случае не приближайтесь к ней!
Как отмечают власти, угрозу представляют не только взрослые особи, но и недавно вылупившиеся детеныши.
- Следует соблюдать осторожность в обращении и с мертвыми змеями, - отмечают в муниципалитете. - Для вашей же безопасности любую встреченную змею считайте ядовитой и не приближайтесь к ней, не ловите.
Власти Тулуна просят родителей рассказать об этом детям и напоминают, что при встрече с гадюкой нужно отступить медленно назад, избегать резких движений, нельзя выставлять вперед руки и разворачиваться к ползучему гаду спиной. При укусе — немедленно в медицинское учреждение.
Напомним, переживший наводнение город сейчас приходит в себя после летних паводков. Только два дня назад воду откачали из всех домов Тулуна, идут восстановительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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