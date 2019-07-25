В пострадавшем от наводнения Тулуне 25 июля начнется централизованная подача питьевой воды

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-25T04:56:26+03:00

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Жителям Тулуна больше не придется стоять в очереди к водовозкам в ожидании набрать чистой воды для того, чтобы сварить обед или заварить чай. С сегодняшнего дня, 25 июля, в город вернется централизованная подача питьевой воды.

- Вода соответствует требованиям СанПин, - сообщил на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям пресс-службе Правительства Иркутской области заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - Все необходимые мероприятия для этого проведены. На данный момент по микробиологическим, вирусологическим показателям все в норме.

Однако, вода в водопроводах пострадавших от паводка районах по-прежнему останется на особом контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU