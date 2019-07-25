2019-07-25T07:21:29+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: в регионе горит 64 точки

В северных территориях по-прежнему дымно
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лесные пожары в Иркутской области: в регионе горит 64 точкиЛесные пожары в Иркутской области: в регионе горит 64 точкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Север Иркутской области по-прежнему в огне. На утро 25 июля в регионе действует 64 лесных пожара, взяты "в кольцо" - пять. Конкретно, тайга горит в Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском, Бодайбинском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

Пламя тушат по мере возможности. Все-таки это труднодоступные территории. Накануне на севере Иркутской области потушили 10 пожаров.

- Работали там 209 парашютистов-десантников, 59 специалистов лесоохраны, 280 мобилизованных, использовалось 109 машин, 10 воздушных судов, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, леса горят и в соседних регионах, общая площадь - более двух миллионов гектаров. Напряженная ситуация не только в Иркутской области, но и в Красноярском крае, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В этих территориях действует режим ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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