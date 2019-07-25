2019-07-25T09:05:33+03:00
Общество

Сергей Сокол предложил губернатору найти механизм помощи пострадавшим от паводков, предусмотренной в исключенных законопроектах

Законопроекты, в частности, касаются освобождения от ряда налогов
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол предложил губернатору найти механизм помощи пострадавшим от паводков, предусмотренной в исключенных законопроектах. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Сергей Сокол предложил губернатору найти механизм помощи пострадавшим от паводков, предусмотренной в исключенных законопроектах. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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На прошедшей сессии ЗакСобрания Иркутской области было исключено несколько законопроектов, которые касаются помощи пострадавшим от паводка. Спикер областного парламента Сергей Сокол обратился к главе региона с предложением найти правовой механизм и принять решения по установлению мер поддержки, которые были предусмотрены в этих законопроектах. Соответствующее письмо направлено Сергею Левченко.

Законопроекты, которые по предложению руководителя фракции КПРФ были исключены из повестки сессии, касаются освобождения от ряда налогов, от платы за электроэнергию, об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей, а также поддержке садоводов. Эти меры охватывают людей, которые попали в зону ЧС.

- Ситуация, сложившаяся в результате стихийного бедствия, требует незамедлительного реагирования. По этим проектам законов была проведена оперативная работа, получены все заключения и согласования, подготовлены необходимые поправки. Поддержки, предусмотренной ими, ждут люди в пострадавших территориях, – подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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