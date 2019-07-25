2019-07-25T12:51:54+03:00
Общество

Сезон охоты начнется в Иркутской области 17 августа

Заводчики охотничьих собак приступят к промыслу уже 25 июля
Екатерина ШИБАНОВА
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Сезон охоты начнется в Иркутской области 17 августаСезон охоты начнется в Иркутской области 17 августаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Как сообщает ИА "Сибирские новости", уже в ближайшие выходные охотники в Иркутской области выйдут на промысел. Правда, пока только те, кто профессионально разводит собак. Им разрешено взять в руку двустволку уже 25 июля. Полностью сезон охоты стартует 17 августа. Об этом сообщили представители министерства лесного комплекса.

А с 15 сентября по 29 февраля продлится период охоты на волков. В Приангарье опасных хищников насчитывается уже более 5 тысяч, это превышает норму более чем в 2 раза.Охотиться же на них мало желающих – особой ценности для промысловиков этот зверь не представляет.

Поэтому за отстрел животного ввели премию – 20 тысяч рублей за каждого.

Медведей в области тоже развелось немало: в лесах обитает около 18 тысяч при норме в 10 тысяч. Поэтому только волками дело не обойдется. Необходимо уменьшать и численность косолапых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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