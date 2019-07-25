В Иркутске до 29 июля ограничат проезд по улице Карла Маркса

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-25T13:20:53+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В центре города, до 29 июля частично ограничат проезд на перекрестке улиц Карла Маркса и Каландаришвили. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с работами по капитальному ремонту канализационных сетей.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Щапова. Там, с 1 августа по 10 октября закроют движение от улицы Радищева до улицы Войкова. Рабочие будут строить там новый участок тепловых сетей.

Продолжается в Иркутске ремонт и на улице Рабочей, в районе Ушаковского рынка. Там проведится аварийный ремонт электросетей. Но это еще не все. До 10 августа запрещено движение по улице Литвинова от улицы Дзержинского до Тимирязева. В этом месте строят новый теплопровод. Аварийные части водопроводных сетей срочно отремонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU