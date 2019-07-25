СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-25T14:13:16+03:00

Федеральную трассу «Байкал» закроют на три дня в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В предстоящие выходные в Ангарске перекроют движение по федеральной трассе М-53 «Байкал». Проезд будет закрыт на участке от улицы Карла Маркса до трассы Р-255 «Сибирь», с 9 часов 27 июля до 21 часа 30 июля. Ограничения связаны с установкой барьерных ограждений по оси разделительной полосы.

- Водителям, которые едут в сторону Иркутска, можно будет выезжать по автомобильной дороге С (бывшая ведомственная дорога АЭХК) или по дороге Р-255 «Сибирь» со стороны микрорайона Новый-4. – объяснили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. - Для тех, кто едет в сторону ТЭЦ-9, движение будет осуществляться со стороны старого московского тракта.

Добавим, что ремонт трассы «Байкал» от выезда из Ангарска до виадука проводился с мая этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU