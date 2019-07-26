Велопарк, зоны отдыха и арт-объекты: набережную реки Ушаковка благоустроят к сентябрю в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:33 2019-07-26T03:33:28+03:00

У горожан появится еще одно любимое место для прогулок и встреч

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В Иркутске выполнены подготовительные работы по благоустройству набережной на правом берегу реки Ушаковка. Планируется, что все будет сделано к сентябрю.

- У жителей Куйбышевского района сейчас нет подобных площадок для отдыха и занятий спортом, - сообщает администрация города Иркутска. - К осени здесь появятся велопарк, площадки для отдыха и проведения мероприятий, скейт-парк, зоны для установки арт-объектов.

В общей сложности там приведут в порядок 40 ты. кв. метров: установят освящение, посадят деревья и кустарники. Кстати, сейчас ремонт ведется и у мемориала «Вечный огонь Славы» в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU