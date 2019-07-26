Baikal Lenses: выставка художников из Америки откроется в Иркутске 27 июля

СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-26T03:57:24+03:00

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В Иркутске 27 июля откроется выставка американских и российских художников «Волновой эффект». Союз творческих людей двух стран посвящен судьбе озера Байкал. В экспозиции — фотографии, сделанные через специальные линзы, электронные треки, фильмы о прошлом, будущем и настоящем священного озера, инсталляции из металла, стекла, пластика, вторсырья. Их разместили в Галерее В. Бронштейна. Кураторы выставки Габриела Булисова и Марк Айзек из Америки прожили год в Сибири. Прониклись красотами Байкала и решили помочь сберечь его.

- Мелочи, которые мы делаем, чтобы защитить природу и сберечь Байкал, вместе с другими маленькими «волнами» создадут огромную «волну» перемен, которая сохранит озеро для будущих поколений, - поделились своими надеждами американцы с пресс-службой галереи. - Когда мы сталкиваемся с угрозами изменения климата и антропогенного загрязнения, мы должны спросить себя: «Какую рябь на воде я создам?».

Посмотреть на работы можно до 22 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU