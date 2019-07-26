Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт

СЕГОДНЯ 05:08 2019-07-26T05:08:19+03:00

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Ритмы джаза под открытым небом. В амфитеатре на острове Юность сегодня, 26 июля, состоится бесплатный концерт ансамбля «Доктор Джаз».

- Выступать будем со своей сольной программой «Почувствуй солнце», - сообщают музыканты. - Это будут теплые летние ритмы, авторские композиции и импровизация.

Если вы никогда прежде не слышали игру «Докторов», сейчас самое время. Ведь о их творчестве известно не только в России, за 18 лет своей деятельности они ездили с гастролями по России, в США, Украину и Японию. За время своего существования «Доктор Джаз» стал своеобразной визитной карточкой нашего региона, благодаря им в Иркутске проходит известных фестиваль «Джаз на Байкале», в рамках которого в столицу Приангарья приезжают известные музыканты.

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ИСТОЧНИК KP.RU