2019-07-26T08:41:21+03:00
Общество

В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке

Угрозы пожара не было, аэровокзал уже продолжает работу в обычном режиме
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблокеВ аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблокеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Утром 26 июля в здании иркутского аэропорта произошла эвакуация всего персонала и пассажиров из-за пожарной тревоги, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу городского аэроузла. В 8:30 все поспешно покинули здание и с волнением ждали объяснения причин внезапной эвакуации. Но, как выяснилось, никакого возгорания на самом деле не было и тревога, к счастью, оказалась ложной. Пожарная сигнализация сработала из-за задымления, которое произошло в столовой во время приготовления пищи.

- После пожарной тревоги к зданию тут же приехал пожарный расчет, однако его помощь не понадобилась, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Сразу после выяснения причины задымления работники аэропорта и пассажиры вернулись обратно в здание аэровокзала. Сейчас он продолжает работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе
Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт
В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев
Baikal Lenses: выставка художников из Америки откроется в Иркутске 27 июля
Велопарк, зоны отдыха и арт-объекты: набережную реки Ушаковка благоустроят к сентябрю в Иркутске
Ярмарки недвижимости проходят в Тулуне
Федеральную трассу «Байкал» закроют на три дня в Ангарске
В Иркутске до 29 июля ограничат проезд по улице Карла Маркса
Сезон охоты начнется в Иркутской области 17 августа
Арбузы в подарок: волонтеров из Тулуна наградили за спасение людей при наводнении
Форма ХК «Байкал-Энергия» изменится: в каких цветах будет играть команда, выберут 31 июля
Неизвестные повредили пять автомобилей в Иркутске
«Ростелеком» развивает Систему-112 в Иркутской области
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь принял участие в Байкальском саммите РГУД
Четыре игрока ХК «Байкал-Энергия» стали кандидатами в состав сборной России
Сергей Сокол предложил губернатору найти механизм помощи пострадавшим от паводков, предусмотренной в исключенных законопроектах
Легионеры из Финляндии и Чехии пополнили состав ангарского ХК «Ермак»
Лесные пожары в Иркутской области: в регионе горит 64 точки
В пострадавшем от наводнения Тулуне 25 июля начнется централизованная подача питьевой воды
Владимир Путин о наводнении в Иркутской области: «Нельзя допускать строительство в подтопляемых районах»
Не было печали: в Тулуне отмечено массовое появление ядовитых змей
Пообещали компенсацию в 2 миллиона: 82-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам 716 тысяч рублей
Губернатор поручил внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки для пострадавших от паводка в Приангарье