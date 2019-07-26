В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-26T08:41:21+03:00

Угрозы пожара не было, аэровокзал уже продолжает работу в обычном режиме

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Утром 26 июля в здании иркутского аэропорта произошла эвакуация всего персонала и пассажиров из-за пожарной тревоги, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу городского аэроузла. В 8:30 все поспешно покинули здание и с волнением ждали объяснения причин внезапной эвакуации. Но, как выяснилось, никакого возгорания на самом деле не было и тревога, к счастью, оказалась ложной. Пожарная сигнализация сработала из-за задымления, которое произошло в столовой во время приготовления пищи.

- После пожарной тревоги к зданию тут же приехал пожарный расчет, однако его помощь не понадобилась, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Сразу после выяснения причины задымления работники аэропорта и пассажиры вернулись обратно в здание аэровокзала. Сейчас он продолжает работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU