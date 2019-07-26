2019-07-26T13:10:33+03:00
Общество

Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено

Причина закрытия проезда - капитальный ремонт канализационных сетей
Анна ПОПОВА
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Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение по улице Карла Маркса будет ограниченоПерекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение по улице Карла Маркса будет ограниченоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не успели рабочие открыть проезд по улице Карла Маркса в Иркутске, как движение транспорта по ней вновь временно запретили, - сообщили в ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Обязательно запомните это сообщение, если вы вдруг захотите выехать в центр города и отправитесь на центральную улицу Иркутска.

- С 25 по 29 июля движение автомобильного транспорта на перекрестке улиц Карла Маркса и Каландаришвили будет ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Запрет на движение машин на этом участке улицы Карла Маркса связан с проведением капитальных ремонтных работ на канализационных сетях. призываем автомобилистов быть внимательнее и по возможности объезжать все перекрытые участки дорог, чтобы не попасть в пробку и не искать безопасные пути для выезда с закрытого отрезка улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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