Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
Не успели рабочие открыть проезд по улице Карла Маркса в Иркутске, как движение транспорта по ней вновь временно запретили, - сообщили в ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Обязательно запомните это сообщение, если вы вдруг захотите выехать в центр города и отправитесь на центральную улицу Иркутска.
- С 25 по 29 июля движение автомобильного транспорта на перекрестке улиц Карла Маркса и Каландаришвили будет ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Запрет на движение машин на этом участке улицы Карла Маркса связан с проведением капитальных ремонтных работ на канализационных сетях. призываем автомобилистов быть внимательнее и по возможности объезжать все перекрытые участки дорог, чтобы не попасть в пробку и не искать безопасные пути для выезда с закрытого отрезка улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU