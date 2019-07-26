2019-07-26T09:23:51+03:00
Общество

Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол проводит приемы граждан в районах, пострадавших от наводнения

Встреча с жителям уже состоялась в Нижнеудинском районе
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Сергей Сокол находится в Нижнеудинском районе, где встречается с жителями. В основном они озвучивают проблемы, связанные с установлением прав на льготы и компенсации. Многие не согласны с результатами оценки порчи имущества, не знают, к кому и куда обращаться за помощью.

- Люди говорят о фактах невыплаты компенсации, что показывает низкий уровень информированности пострадавших жителей о мерах социальной поддержки, а также неслаженности работы ответственных за это структур, – сказал спикер.

Кроме того, Сергей Сокол совместно с председателем комиссии по контрольной деятельности Тимуром Сагдеевым, представителями органов местного самоуправления осмотрел жилые дома и социальные объекты. В поселке Вознесенский разрушен ФАП – необходимо строительство нового. В селе Шумском пострадала школа, не подлежит восстановлению дом культуры из-за повреждения фундамента. Также депутаты осмотрели место бывшей паромной переправы через реку Уда в деревне Казачья Бадарановка. За переправой проживает около двух тысяч человек, и сегодня они практически отрезаны от Нижнеудинска. Пока идут восстановительные работы, людей переправляют на лодках. Переправу планируется запустить 15 августа. Встретились парламентарии и с членами садоводства Черняев луг, где находится около 500 участков. Садоводство расположено на острове, наводнением снесен мост. Людей, которые пытаются спасти оставшийся урожай, переправляют на лодке. Необходимо восстанавливать мост.

Серьезно пострадали здания в самом Нижнеудинске. Так, в школе №10, где обучается более 1200 детей, в прошлом году начался капитальный ремонт. Но теперь все работы надо проводить заново. Новый детский сад «Теремок» также был затоплен, зданию потребуется ремонт.

- Мы увидели, что на многих жизненно важных объектах – мостах, водозаборах, переправах школах, детских садах – работы ведутся достаточно интенсивно, - отметил Сергей Сокол. - В свою очередь, Законодательное Собрание региона сделает все возможное, чтобы пострадавшие территории как можно быстрее вернулись к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерства
Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске
Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджета
Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имущества
Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на Байкале
25 июля в Иркутской области потушили три лесных пожара
Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке
Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе
Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт
В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев