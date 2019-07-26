Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол проводит приемы граждан в районах, пострадавших от наводнения

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-26T09:23:51+03:00

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Сергей Сокол находится в Нижнеудинском районе, где встречается с жителями. В основном они озвучивают проблемы, связанные с установлением прав на льготы и компенсации. Многие не согласны с результатами оценки порчи имущества, не знают, к кому и куда обращаться за помощью.

- Люди говорят о фактах невыплаты компенсации, что показывает низкий уровень информированности пострадавших жителей о мерах социальной поддержки, а также неслаженности работы ответственных за это структур, – сказал спикер.

Кроме того, Сергей Сокол совместно с председателем комиссии по контрольной деятельности Тимуром Сагдеевым, представителями органов местного самоуправления осмотрел жилые дома и социальные объекты. В поселке Вознесенский разрушен ФАП – необходимо строительство нового. В селе Шумском пострадала школа, не подлежит восстановлению дом культуры из-за повреждения фундамента. Также депутаты осмотрели место бывшей паромной переправы через реку Уда в деревне Казачья Бадарановка. За переправой проживает около двух тысяч человек, и сегодня они практически отрезаны от Нижнеудинска. Пока идут восстановительные работы, людей переправляют на лодках. Переправу планируется запустить 15 августа. Встретились парламентарии и с членами садоводства Черняев луг, где находится около 500 участков. Садоводство расположено на острове, наводнением снесен мост. Людей, которые пытаются спасти оставшийся урожай, переправляют на лодке. Необходимо восстанавливать мост.

Серьезно пострадали здания в самом Нижнеудинске. Так, в школе №10, где обучается более 1200 детей, в прошлом году начался капитальный ремонт. Но теперь все работы надо проводить заново. Новый детский сад «Теремок» также был затоплен, зданию потребуется ремонт.

- Мы увидели, что на многих жизненно важных объектах – мостах, водозаборах, переправах школах, детских садах – работы ведутся достаточно интенсивно, - отметил Сергей Сокол. - В свою очередь, Законодательное Собрание региона сделает все возможное, чтобы пострадавшие территории как можно быстрее вернулись к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU