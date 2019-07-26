2019-07-26T13:11:54+03:00
Общество

Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на Байкале

Они наложили арест на 10 автомобилей и составили 8 административных протоколов
Анна ПОПОВА
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Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на БайкалеСудебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на БайкалеФото: Яна ЛИСИНА
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Судебные приставы Приангарья решили, что мысли о долгах не должны оставлять местных жителей даже на отдыхе, и провели рейд по поиску должников прямо на острове Ольхон, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области. Они выявляли людей, которые имеют неоплаченные кредиты и налоги, на праромной переправе в поселке Сахюрта, а также в поселках Мандархан и Харанцы.

- В итоге приставы проверили 1,3 тысячи транспортных средств и наложили 10 арестов на автомобили должников, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Также они взыскали с жителей региона 800 тысяч рублей, которые пойдут на погашение задолженностей по кредитам и налоговым выплатам.

Еще 43 отдыхающим вручили требования о явке на прием к судебным приставам, а в отношении еще 8 должников прямо на месте составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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