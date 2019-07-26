2019-07-26T13:14:22+03:00
Общество

Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской области

Они рассказали школьникам о правилах эвакуации при пожаре и раздали памятки с номерами экстренных служб
Анна ПОПОВА
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Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской областиПредставители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники службы спасения, полиции и прокуратуры, а также представители районных администраций провели профилактические проверки во всех палаточных лагерях региона в связи с трагедией, которая произошла в Хабаровском крае, - сообщает портал "Живой Ангарск" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области. Из 843 детских летних лагерей, которые находятся на территории Приангарья, 29 являются палаточными.

- На сегодняшний день действующими являются 19 из них - 10 находятся в Ольхонском районе, 7 - в Иркутском, 3 - в Слюдянском, по 2 в Братске и Свирске и по одному в Ангарском, Балаганском, Змимнском, Усольском и Казачинско-Ленском, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В них отдыхают 1657 детей.

Специалисты провели проверки в лагерях и проверили, хорошо ли они защищены от возможных пожаров. Детей познакомили с основными правилами эвакуации в случае возможного возгорания, раздали памятки с телефонами экстренных служб и провели инструктаж для персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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