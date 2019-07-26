2019-07-26T13:16:03+03:00
Общество

Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерства

Все участники будут соревноваться в 6 различных номинациях
Анна ПОПОВА
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Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерстваСадоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерстваФото: Евгения ГУСЕВА
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Садоводы Иркутской области смогут принять участие в конкурсе мастерства среди огородников, который состоится с 23 по 24 августа, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. На нем будут представлены следующие номинации: "лучшее оформление стенда", "самый оригинальный фрукт/ягода", "самый оригинальный овощ", "лучшее оформление букета", "лучшая малая архитектурная форма" и "лучшая пропаганда садоводства и огородничества". Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 августа. Информацию о регистрации можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

- На конкурс могут подать документы все желающие садоводы и огородники из Иркутской области, которые выращивают фрукты, овощи и цветы исключительно для собственных нужд, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Само мероприятие пройдет с 23 по 24 августа в "Сибэкспоцентре". Каждый участник должен будет оформить индивидуальный информационный стенд и показать комиссии результаты своего садоводческого труда. В конце конкурса жюри подведет итоги и назовет победителей, которым достанутся денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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