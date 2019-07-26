В День военно-морского флота в Иркутске ограничат продажу алкоголя
День военно-морского флота в Иркутске отметят совсем скоро - в это воскресенье, 28 июля. В этот день в центре города не так-то просто будет купить спиртное. С 10 до 14 часов ограничат продажу горячительных напитков на улице Карла Маркса, бульваре Гагарина, острове Юность.
Итак, какова программа праздника? С утра, а конкретно с 11 часов, начнется торжественное шествие: моряки-ветераны будут идти от Дома офицеров до острова Юность. В 11.30 там состоится митинг, а затем на воду спустят венок в память о погибших моряках. Ну и, конечно же, куда без парада! Маломерные суда речного флота пройдут по воду во всей красе. А на "десерт" - яркий концерт.
А еще, пока будет идти шествие, на улице Карла Маркса ограничат проезд. Так что, автомобилисты, будьте внимательны.
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ИСТОЧНИК KP.RU