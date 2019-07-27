СЕГОДНЯ 06:05 2019-07-27T06:05:47+03:00

Хотел улететь в Казань, а лишился 27 тысяч рублей: иркутянин попался на уловки мошенников Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Еще один иркутянин стал очередной жертвой мошенников. На днях 29-летний мужчина из деревни Зыкова зашел на один из интернет-сайтов, чтобы купить авиабилеты до Казани за 27 тысяч рублей. Он выбрал подходящий рейс, но когда ввел номер карты и защитный трехзначный код для оплаты, ему пришло уведомление о списании денег.

В столицу Татарстана сибиряк так и не улетел, так как электронные билеты ему никто отправлять не собирался. А сайт по продаже авиабилетов вскоре и вовсе оказался заблокирован. После этого, обманутый мужчина пошел писать заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мошенники разыскиваются.

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ИСТОЧНИК KP.RU