Из подъездов двух домов в Тайшете украли 16 батарей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-27T16:02:03+03:00

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Охотники за батареями появились в Тайшете. На прошлой неделе в двух многоквартирных домах по улице Шевченко и Терешковой в подъездах ночью сняли 16 батарей.

Известно, что в этих домах в этот момент шли капитальные ремонты. Там делали крыши, фасады, подвалы, а также системы холодного и горячего водоснабжения. В конце работ должны были побелить и покрасить подъезды и, конечно, установить батареи. Те самые, которые украли.

- Подрядчики в шоке от произошедшего, - рассказывают в пресс-службе администрации Тайшета. - Говорят, что "такого в их практике ещё не было". Они уже разместили в соцсетях информацию с надеждой найти воров. Но результата пока нет.

Также руководители управляющей компании написали заявление в полицию. Поиски преступников, и конечно, батарей, продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU