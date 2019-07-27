Из подъездов двух домов в Тайшете украли 16 батарей
Охотники за батареями появились в Тайшете. На прошлой неделе в двух многоквартирных домах по улице Шевченко и Терешковой в подъездах ночью сняли 16 батарей.
Известно, что в этих домах в этот момент шли капитальные ремонты. Там делали крыши, фасады, подвалы, а также системы холодного и горячего водоснабжения. В конце работ должны были побелить и покрасить подъезды и, конечно, установить батареи. Те самые, которые украли.
- Подрядчики в шоке от произошедшего, - рассказывают в пресс-службе администрации Тайшета. - Говорят, что "такого в их практике ещё не было". Они уже разместили в соцсетях информацию с надеждой найти воров. Но результата пока нет.
Также руководители управляющей компании написали заявление в полицию. Поиски преступников, и конечно, батарей, продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU