2019-07-27T17:07:00+03:00
Авто

Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок

Родители малыша в больнице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария, которая унесла жизнь маленького ребенка, произошла днем, 27 июля на Ольхоне. Около 17.30, на трассе Байкал-Еланцы-Хужир, 26-летний водитель седана Volkswagen Polo, который ехал с женой и годовалым сыном из поселка Хужир, не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет. Машина перевернулась и превратилась в груду искореженного металла.

- Мальчик, которому был всего 1 год и 2 месяца от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель и его 24-летняя жена госпитализированы.

Сейчас во всех подробностях этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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