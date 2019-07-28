2019-07-28T05:43:27+03:00
Общество

Гороскоп на 28 июля от бурятских лам: время сменить имидж

Зурхай, то есть гороскоп на 28 июля, говорит о том, что сегодня стрижка - к счастью
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 28 июля от бурятских лам: время сменить имиджГороскоп на 28 июля от бурятских лам: время сменить имиджФото: Павел МАРТИНЧИК
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Гороскоп на 28 июля, составленный ламами Иволгинского дацана, сулит много хорошего. Согласно зурхаю, нынче 26-й лунный день с элементом Дерево, день Солнца.

Итак, этот день особенно удачен будет для тех, кто родился в Год дракона. Но и для всех остальных много положительных моментов. Например, это воскресенье - самое время, наконец, уделить внимание своему здоровью. Можно начинать лечиться, покупать нужные лекарства.

Вечер выходного дня отлично подойдет для романтического ужина. Проведите время со своей второй половинкой! Или пригласите гостей - друзей, родных, коллег. Подарите им приятные мелочи - это тоже позитивная примета.

А еще, как гласит гороскоп на 28 июля, сегодня хорошо было бы сменить имидж - конечно, если вам этого давно хотелось. Новая стрижка вас не просто порадует, но и станет шагом на пути к достижению целей.

В списке благоприятных дел на этот воскресенье - отправляться в поездку. Это сулит прибыль. А вот тем, кто держит домашнее хозяйство, стоит быть осторожнее - день не подходит для продажи скота, овец и лошадей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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