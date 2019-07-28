2019-07-28T08:27:33+03:00
Происшествия

Пострадавшие от наводнения пятиэтажки в Тулуне проверят на прочность с помощью комплекса "Стрела-П"

Напомним, жильцов одной из них на неделе эвакуировали, так как на здании появились трещины
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пострадавшие от наводнения пятиэтажки в Тулуне проверят на прочность с помощью комплекса "Стрела-П". Фото: администрация Тулуна.Пострадавшие от наводнения пятиэтажки в Тулуне проверят на прочность с помощью комплекса "Стрела-П". Фото: администрация Тулуна.
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Во время катастрофического наводнения в Тулуне подтопило не только частный сектор, но и 31 пятиэтажку. Теперь их обследуют на прочность. Так, специально для проверки устойчивости "хрущевок" в город из Красноярска привезли мобильно-диагностический комплекс «Стрела - П».

- С его помощью сотрудники МЧС России проверят на безопасность три пятиэтажки по улице Рабочий Городок, 11, 13 и 15, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Эти дома были подтоплены по второй этаж во время наводнения и теперь требуют тщательного обследования. После проверки выяснится, ремонтировать многоэтажки или расселять.

Напомним, на неделе жильцов пятиэтажного дома по улице Рабочий городок, 11 срочно эвакуировали. По зданию пошли глубокие трещины, оставаться там было опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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