СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-28T08:27:33+03:00

Пострадавшие от наводнения пятиэтажки в Тулуне проверят на прочность с помощью комплекса "Стрела-П". Фото: администрация Тулуна.

Напомним, жильцов одной из них на неделе эвакуировали, так как на здании появились трещины

Изменить размер текста: A A

Во время катастрофического наводнения в Тулуне подтопило не только частный сектор, но и 31 пятиэтажку. Теперь их обследуют на прочность. Так, специально для проверки устойчивости "хрущевок" в город из Красноярска привезли мобильно-диагностический комплекс «Стрела - П».

- С его помощью сотрудники МЧС России проверят на безопасность три пятиэтажки по улице Рабочий Городок, 11, 13 и 15, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Эти дома были подтоплены по второй этаж во время наводнения и теперь требуют тщательного обследования. После проверки выяснится, ремонтировать многоэтажки или расселять.

Напомним, на неделе жильцов пятиэтажного дома по улице Рабочий городок, 11 срочно эвакуировали. По зданию пошли глубокие трещины, оставаться там было опасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Иркутской области: когда закончится дождь

Ливень не прекращается уже вторые сутки, некоторые реки могут снова выйти из берегов (подробности)

Наводнение в Тулуне: за сутки в городе выпала месячная норма осадков

Сильные дожди продолжаются, местных жителей предупреждают о возможной эвакуации (подробности)

Наводнение в Иркутской области: жителей Тулунского района, чьи дома может подтопить, заранее эвакуировали

Пока уровень воды в реке Ия не дошел до критических отметок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU