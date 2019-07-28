2019-07-28T09:35:35+03:00
Происшествия

На улицах Иркутска откачивают скопившуюся из-за ливня воду

Уровень рек в областном центре - в пределах нормы
Любовь АРБАТСКАЯ
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На улицах Иркутска откачивают скопившуюся из-за ливня воду. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".На улицах Иркутска откачивают скопившуюся из-за ливня воду. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".
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После катастрофического паводка жители Иркутской области с тревогой следят за погодой и уровнем воды в реках. Ливни льют и льют. Так, в Тулунском районе в реке Ия вода уже достигла 658 сантиметров при критическом - в 700. Стоит ли переживать иркутянам?

- Уровень рек в Иркутске находится в пределах нормы, - сообщает пресс-служба администрации города. - По данным на утро 28 июля, уровень воды в Иркуте слегка повысился и составил 168 сантиметров при критической отметке 320. Реке Ушаковка тоже немного прибыла, уровень воды в ней - 112 сантиметров при критических 250.

Однако "реки" разлились на дорогах прямо в Иркутске. Пешеходам и автомобилистам приходится чуть ли не плыть по лужам. Городские службы откачивают воду круглые сутки на улицах Ядринцева, Култукская, Красноярская, Баррикад возле пересечения с Ушаковской, Карла Маркса, в переулке Канский. А также в Ленинском районе - на улицах Мира, Красина, участке Трактовой. Работают не только там, но во всех округах. Очищают ливневые стоки, откачивают воду и во дворах по заявкам местных жителей.

- В Ленинском округе, по данным главы округа Татьяны Жичиной, на улице Хвойной из подтопленного дождем частного дома эвакуирована многодетная семья – трое взрослых, четверо детей. Они размещены в маневренном фонде, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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