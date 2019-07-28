ДТП на Ольхоне: перевернулся УАЗ, семь человек пострадали
На Ольхоне днем 28 июля случилась авария. Машина УАЗ ехала в сторону переправы. За рулем был 24-летний парень. Он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет, а затем перевернулся.
- Водитель и шесть пассажиров обратились за помощью в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Из шести пассажиров трое - дети, а именно два мальчика 15 и 16 лет, а также 15-летняя девочка. Остальные - 45-летние женщины.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Очевидцы говорят, что это были туристы из Китая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок
Родители малыша в больнице (подробности)
ДТП в Братске: 17-летний велосипедист попал под колеса Тойоты Камри
Парень решил переехать дорогу в неположенном месте (Подробности)
От угона спас автомобили соседей житель Нижнеудинска
Мужчина в окно увидел, как неизвестные пытаются похитить две машины (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП:Иркутская область и Бурятия»