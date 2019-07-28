ДТП на Ольхоне: перевернулся УАЗ, семь человек пострадали

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-28T10:30:03+03:00

ДТП в Ольхонском районе: перевернулся УАЗ, семь человек пострадали. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск".

Очевидцы говорят, что в машине ехали туристы из Китая

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На Ольхоне днем 28 июля случилась авария. Машина УАЗ ехала в сторону переправы. За рулем был 24-летний парень. Он не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет, а затем перевернулся.

- Водитель и шесть пассажиров обратились за помощью в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Из шести пассажиров трое - дети, а именно два мальчика 15 и 16 лет, а также 15-летняя девочка. Остальные - 45-летние женщины.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Очевидцы говорят, что это были туристы из Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU