Потоп в Тулуне 28 июля: уровень воды в реке Ия в районе Тулуна поднялся до 695 сантиметров

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-28T19:55:27+03:00

До критических 700 сантиметров остается совсем немного, эвакуация населения продолжается, местные только и говорят о новом потопе в Тулуне 28 июля[видео]

Изменить размер текста: A A

Сообщения из Тулуна похожи на сводки боевых действий. Они снова, как во время наводнения, произошедшего в конце июня, идут каждые два часа. За сегодняшние сутки уровень воды в реке Ия поднялся на 60 сантиметров. В 10 часов утра гидрологи зафиксировали 636 сантиметров, а в 8 часов вечера - уже 695. Ситуация серьезнейшая, до критического уровня не хватает всего ничего - 5 сантиметров, а вода продолжает прибывать."Потоп в Тулуне 28 июля" - пишут в соцсетях сами жители.

Это заставило МЧС по Иркутской области принять решение об эвакуации населения из районов, которые уже начинала топить река. Людей вывозили организованно. Также покинули свои дома жители сел и деревень Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. До этого успели направить в безопасное место людей из Одона и Харантея. Вывозили людей в том числе и вертолетами. Всем рекомендовали взять с собой документы, лекарства и теплые вещи и переждать потоп в Тулуне 28 июля в безопасности.

Готов к эвакуации и Нижнеудинск. Чрезвычайная ситуация объявлена в Байкальске, на юге области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722725" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне 28 июля: второй удар стихии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Иркутской области: когда закончится дождь

Ливень не прекращается уже вторые сутки, некоторые реки могут снова выйти из берегов (подробности)

Наводнение в Тулуне: за сутки в городе выпала месячная норма осадков

Сильные дожди продолжаются, местных жителей предупреждают о возможной эвакуации (подробности)

Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит, ждать ли новой большой волны

Несколько улиц Тулуна подтопило из-за сильного дождя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU