Потоп в Тулуне 28 июля: уровень воды в реке Ия в районе Тулуна поднялся до 695 сантиметров
Сообщения из Тулуна похожи на сводки боевых действий. Они снова, как во время наводнения, произошедшего в конце июня, идут каждые два часа. За сегодняшние сутки уровень воды в реке Ия поднялся на 60 сантиметров. В 10 часов утра гидрологи зафиксировали 636 сантиметров, а в 8 часов вечера - уже 695. Ситуация серьезнейшая, до критического уровня не хватает всего ничего - 5 сантиметров, а вода продолжает прибывать."Потоп в Тулуне 28 июля" - пишут в соцсетях сами жители.
Это заставило МЧС по Иркутской области принять решение об эвакуации населения из районов, которые уже начинала топить река. Людей вывозили организованно. Также покинули свои дома жители сел и деревень Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. До этого успели направить в безопасное место людей из Одона и Харантея. Вывозили людей в том числе и вертолетами. Всем рекомендовали взять с собой документы, лекарства и теплые вещи и переждать потоп в Тулуне 28 июля в безопасности.
Готов к эвакуации и Нижнеудинск. Чрезвычайная ситуация объявлена в Байкальске, на юге области.
Наводнение в Тулуне 28 июля: второй удар стихии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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