Эвакуация в Нижнеудинске: из двух районов перевезли 42 человека

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-29T06:13:22+03:00

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В Нижнеудинске из-за очередного подтопления, в понедельник, 29 июля пришлось эвакуировать жителей двух жилых районов: Автобаза и Междуречье. Как сообщили «КП-Иркутск» в Единой диспетчерской службе Нижнеудинска, из оасной зоны вывезено 42 человека, в том числе 11 детей. Местных жителей отправили в пункты временного размещения.

Из-за сильных и продолжительных дождей, в Нижнеудинске подтопленными оказались 92 жилых дома, в том числе 3 многоквартирных, в которых проживает 562 человека. Уровень воды в реке Уда, в Нижнеудинске поднялся до 307 см при критической отметке в 320 см.

Напомним, что за прошедшие выходные из-за обильных осадков подтопленными оказались 6 районов Приангарья: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский.

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ИСТОЧНИК KP.RU