СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-29T07:59:11+03:00

Банду черных лесорубов отправили под суд в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государству бандиты нанесли ущерб в размере 11 миллионов рублей

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Черные лесорубы орудовали в Чунском лесничестве. Сотрудники полиции задержали 14 человек, провели больше 40 обысков и конфисковали сорок единиц техники, которую преступники использовали для лесозаготовки.

- Всех подозреваемых суд заключил под стражу. Позднее шестерым подозреваемым меру пресечения изменили на домашний арест, также было арестовано все имущество бандитов – сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Первый приговор уже вынесен. Один из преступников отправился в колонию на один год и восемь месяцев. Дела остальных передадут в прокуратуру для обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU