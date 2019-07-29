Банду черных лесорубов отправили под суд в Иркутской области
Черные лесорубы орудовали в Чунском лесничестве. Сотрудники полиции задержали 14 человек, провели больше 40 обысков и конфисковали сорок единиц техники, которую преступники использовали для лесозаготовки.
- Всех подозреваемых суд заключил под стражу. Позднее шестерым подозреваемым меру пресечения изменили на домашний арест, также было арестовано все имущество бандитов – сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Первый приговор уже вынесен. Один из преступников отправился в колонию на один год и восемь месяцев. Дела остальных передадут в прокуратуру для обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU