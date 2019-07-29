Уровень воды в Иркуте поднялся, топит Шелеховский район

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-29T12:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Шелеховском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации, продолжает подниматься уровень рек. Иркут уже поднялся до 448 см., при критической отметке в 480 см. А вот в реке Олха уровень уже превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. Как итог, подтопленными оказались 17 домов в поселке Большой Луг, на улицах Майская, Береговая, 2-я Советская, Подгорная, Дачная, Ключевая. Также вода пришла в 6 домов на улице Заречной в поселке Моты. Подтоплены 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве «Алюминщик».

Уже эвакуированы отдыхающие и персонал детских лагерей: «Черемушки», «Огоньки», «Детская оздоровительная дача № 1», «Орленок», «Интеллектуал», «Голубые Ели», «Крылатый», «Солнечный», и «Ромашка».

- В зоне возможного подтопления находятся 70 жилых домов, в которых проживают 607 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Угрожает вода селу Моты. А вот в селе Олха, по словам местных властей, подтопления жилых домов нет.

Что касается Шелехова, то там пока подтоплены приусадебные участки в садоводстве «Труд». Оттуда эвакуировали уже 9 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города вывезено 150 человек (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU