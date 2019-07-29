Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-29T12:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже 20 жилых домов, в которых проживают 68 человек, подтоплено в поселке Олха из-за подъема уровня воды в реке Олха в Шелеховском районе. Из-за угрозы усиления паводка принято решение эвакуировать жителей улиц Сибирская, Школьная, Садовая, Олхинская, Известковая, Комсомольская, Депутатская, Карьерная, Октябрьская, Калтусная.

- Большая часть проживающих в зоне подтопления от эвакуации отказалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – О том, что ситуация может ухудшиться, все жители проинформированы.

Также, в Олхе затоплено 4 моста на улицах Сосновая, Школьная, переулок Карьерный, Садовая, и подтоплены несколько участков дорог, движение по ним пока открыто. Ну а недалеко от Шелехова большая вода пришла с садоводство «Труд». Власти района и спасатели просят местных жителей ни в коем случае не отказываться от эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уровень воды в Иркуте поднялся, топит Шелеховский район (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU