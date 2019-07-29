2019-07-29T12:37:04+03:00
Происшествия

Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления

В поселке Олха подтопило 20 домов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Уже 20 жилых домов, в которых проживают 68 человек, подтоплено в поселке Олха из-за подъема уровня воды в реке Олха в Шелеховском районе. Из-за угрозы усиления паводка принято решение эвакуировать жителей улиц Сибирская, Школьная, Садовая, Олхинская, Известковая, Комсомольская, Депутатская, Карьерная, Октябрьская, Калтусная.

- Большая часть проживающих в зоне подтопления от эвакуации отказалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – О том, что ситуация может ухудшиться, все жители проинформированы.

Также, в Олхе затоплено 4 моста на улицах Сосновая, Школьная, переулок Карьерный, Садовая, и подтоплены несколько участков дорог, движение по ним пока открыто. Ну а недалеко от Шелехова большая вода пришла с садоводство «Труд». Власти района и спасатели просят местных жителей ни в коем случае не отказываться от эвакуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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