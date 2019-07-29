2019-07-29T12:55:12+03:00
Общество

Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход

Председатель ЗакСобрания провел прием граждан в Тулунском районе
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания.Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания.
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Сергей Сокол продолжает личные приемы в территориях ЧС. Так, прием он провел в Перфильевском сельском поселении Тулунского района. Здесь люди приходят с разными проблемами. Некоторые не согласны с результатами обследования домов. Например, дом одной из жительниц комиссия признала пригодным для проживания, женщина же настаивает на противоположном решении. У других брак не зарегистрирован официально, соответственно гражданский супруг не может рассчитывать на компенсацию, у кого-то не совпадают адрес регистрации и место фактического проживания.

- Решать проблемы пострадавших от наводнения в территориях области необходимо в индивидуальном порядке, не ограничиваясь только стандартными подходами, - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. – Мы договорились с местной администрацией, что для каждого человека должна быть разработана индивидуальная «дорожная карта» с ответами на все вопросы: куда обращаться, в какие сроки, с какими документами. Депутаты со своей стороны готовы направить необходимые запросы и обращения для скорейшего решения вопросов.

Есть у людей и вопросы, касающиеся компенсаций за утраченные насаждения и домашний скот. Напомним, ранее парламентарии подготовили законопроект, в котором предусмотрен размер и механизм компенсаций утраты урожая и гибели сельскохозяйственных животных в результате паводка. Однако по предложению фракции КПРФ в областном парламенте законопроект был снят с повестки сессии 24 июля. Ранее своим указом губернатор региона установил выплаты за утраченные насаждения и скот, но в проекте закона суммы компенсаций были выше, кроме того, предусматривались выплаты за утраченное строение, предназначенное для содержания сельскохозяйственных животных, в размере 100 тысяч рублей и единовременная выплата на покупку сена в размере 10 тысяч рублей. Сергей Сокол рассказал, что обратился к губернатору с предложением найти правовой механизм и принять решения по установлению мер поддержки для пострадавших от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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