2019-07-29T13:12:49+03:00
Общество

Трансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях

Акция проходила в поселке Сарма с 22 по 26 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Трансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях. Фото: Ольга ПИДГРИБЕЛЬНАЯТрансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях. Фото: Ольга ПИДГРИБЕЛЬНАЯ
Изменить размер текста:

Прямая трансляция экологической акции «Праздник чистоты», которую «Комсомолка» провела совместно с организацией «Мой Байкал», собрала в наших группах в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 14 тысяч просмотров.

Напомним, масштабная экологическая акция «Праздник чистоты» прошла недалеко от поселка Сарма с 22 по 26 июля. За 4 дня добровольцам, многие из которых узнали о нашем проекте из соцсетей, удалось собрать и вывезти 9 машин мусора.

-Мы каждый год убираем Байкал, подобную акцию проводим в четвертый раз и надеемся, что традицию получиться продолжить, - рассказала представитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. - Мы уже побывали с экспедицией на Ольхоне, в Листвянке, здесь, на Малом Море. Очень рады, что в этот раз повезло с погодой. Удалось не только отлично поработать, но и немного отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подъем воды в реке Иркут: дополнительные дамбы устанавливают в Иркутске
Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света
Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход
Перекрыта дорога в Листвянку: из-за дождей ограничили проезд грузовиков и туристических автобусов
Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления
Уровень воды в Иркуте поднялся, топит Шелеховский район
Умер Виталий Зоркин, иркутский писатель и литературовед
Магистерская программа мирового уровня
Временную защиту от дождя монтируют на сгоревшей крыше дома на улице Култукская в Иркутске
Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города вывезено 150 человек
Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг
Банду черных лесорубов отправили под суд в Иркутской области
В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за возможного паводка
Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия пока закрывать не планируют
Наводнение в Иркутской области: из подтопленных районов эвакуированы более 1 тысячи человек
Отключение электроэнергии под Иркутском и Шелеховом: перебои со светом происходят из-за дождя и разлива рек
Эвакуация в Нижнеудинске: из двух районов перевезли 42 человека
Потоп в Тулуне 28 июля: уровень воды в реке Ия в районе Тулуна поднялся до 695 сантиметров
ДТП на Ольхоне: перевернулся УАЗ, семь человек пострадали
На улицах Иркутска откачивают скопившуюся из-за ливня воду
Пострадавшие от наводнения пятиэтажки в Тулуне проверят на прочность с помощью комплекса "Стрела-П"
Гороскоп на 28 июля от бурятских лам: время сменить имидж
Наводнение в Тулуне: за сутки в городе выпала месячная норма осадков
Наводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей о возможной эвакуации
Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок
Из подъездов двух домов в Тайшете украли 16 батарей
Не понравилось, что плакал: в Бурятии отец избил и швырнул в стену 2-летнего сына