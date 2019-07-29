Трансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-29T13:12:49+03:00

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Прямая трансляция экологической акции «Праздник чистоты», которую «Комсомолка» провела совместно с организацией «Мой Байкал», собрала в наших группах в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 14 тысяч просмотров.

Напомним, масштабная экологическая акция «Праздник чистоты» прошла недалеко от поселка Сарма с 22 по 26 июля. За 4 дня добровольцам, многие из которых узнали о нашем проекте из соцсетей, удалось собрать и вывезти 9 машин мусора.

-Мы каждый год убираем Байкал, подобную акцию проводим в четвертый раз и надеемся, что традицию получиться продолжить, - рассказала представитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. - Мы уже побывали с экспедицией на Ольхоне, в Листвянке, здесь, на Малом Море. Очень рады, что в этот раз повезло с погодой. Удалось не только отлично поработать, но и немного отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU