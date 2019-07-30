Опекун похитил у сирот полмиллиона рублей в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-30T07:47:38+03:00

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В прокуратуру Боханского района обратились двое сирот, один из них — инвалид. Они заявили, что с их счетов пропали деньги, которые перечисляло государство. Всего на счетах было накоплено около 500 тысяч рублей. Под подозрение сразу попал законный представитель сирот.

— Прокурор Боханского района направил в следственные органы материалы проверки. По результатам их рассмотрения следователи возбудили два уголовных дела за мошенничество, совершенное в крупном размере, — отмечают в прокуратуре Приангарья.

В ходе предварительного следствия опекун вернул средства в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU