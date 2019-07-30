Сергей Сокол: будем добиваться увеличения финансирования «Народных инициатив»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-30T09:36:12+03:00

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«Народные инициативы» - проект поистине народный. С его помощью территории могут, например, обустроить небольшой сквер, купить автобус для спортшколы, установить игровой комплекс и многое другое. Проект успешно действует в Приангарье с 2011 году и является примером инициативного бюджетирования. Решение о целях расходования средств принимают сами жители территорий. За время существования «Народных инициатив» общее финансирование проекта составило около 5 млрд рублей.

- «Народные инициативы» имеют большое значение для улучшения качества жизни в городах и поселках региона, - считает председатель ЗакСобрания региона Сергей Сокол. - Нам важно не только сохранять, а еще и развивать этот проект с учетом предложений, поступающих из территорий. Так, по предложению депутатов областного парламента и муниципальных образований Приангарья был расширен перечень направлений для расходования средств «Народных инициатив». На реализацию проекта в 2019 году выделено 650 миллионов рублей. Это на уровне прошлого года, поэтому при рассмотрении бюджета региона на 2020 год мы будем добиваться увеличения финансирования.

Кстати, с предложением увеличить финансирование проекта «Народные инициативы» от имени жителей Карлукского муниципального образования обратилась к Сергею Соколу заместитель главы МО Олеся Банина. Ее поддержали тренер и воспитанники местных спортивных команд. Сергей Сокол встретился с ними на стадионе, где проходят тренировки. В этом году на средства «Народных инициатив» в деревне Карлук закупили форму для футболистов, игроков в лапту и городки.

- Мы постоянно участвуем в различных соревнованиях, и форма очень нужна, – говорит тренер Валентин Баянов. – На средства «Народных инициатив» ранее мы закупили еще и хоккейную, волейбольную экипировку, спортивный инвентарь. Рассчитываем, что проект продолжится, и удастся купить также хоккейную экипировку для совсем юных игроков 7-8 лет.

Всего же Карлук по проекту «Народные инициативы» в 2019 году получил около одного миллиона рублей, что на 30% выше финансирования прошлого года. Средства также направят на изготовление табличек с наименованиями улиц в Карлуке, на приобретение и установку в деревне уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU