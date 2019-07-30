2019-07-30T10:19:34+03:00
Общество

Космос и Тайга: как жители Иркутской области называют детей

А еще среди необычных имен - Ратибор, Миламира, Яромир - чего только не придумают родители!
Любовь АРБАТСКАЯ
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Космос и Тайга: как жители Иркутской области называют детейКосмос и Тайга: как жители Иркутской области называют детейФото: Иван ВИСЛОВ
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Как называть малыша? Кто-то подбирает имя по значению, кто-то - чтобы красиво звучало. Миламира, Меланья, Святогор - и вправду звучно и необычно!

- Самыми редкими именами, которым родители наградили сыновей - Ратибор, Святогор, Яромир, Добрыня, - рассказывают в пресс-службе ЗАГС по Иркутской области. - А дочерей называли Миламира, Миланья, Зоя, Слада, Степанида, Матрена.

Но самые оригинальные имена - Космос и Тайга. Да-да, именно так в этом году назвали детишек сибиряки.

Ну а что насчет самых популярных имен? Для мальчишек это имя Артем - в этом году так назвали на 377 новорожденных, чем год назад. Также в первую пятерку вошли Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Для девочек распространенные имена - София, Виктория, Дарья, Анастасия и Анна.

И еще немного статистики. За первые полгода в Иркутской области родились 7253 мальчиков и 6881 девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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