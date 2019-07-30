Космос и Тайга: как жители Иркутской области называют детей
Как называть малыша? Кто-то подбирает имя по значению, кто-то - чтобы красиво звучало. Миламира, Меланья, Святогор - и вправду звучно и необычно!
- Самыми редкими именами, которым родители наградили сыновей - Ратибор, Святогор, Яромир, Добрыня, - рассказывают в пресс-службе ЗАГС по Иркутской области. - А дочерей называли Миламира, Миланья, Зоя, Слада, Степанида, Матрена.
Но самые оригинальные имена - Космос и Тайга. Да-да, именно так в этом году назвали детишек сибиряки.
Ну а что насчет самых популярных имен? Для мальчишек это имя Артем - в этом году так назвали на 377 новорожденных, чем год назад. Также в первую пятерку вошли Александр, Михаил, Дмитрий и Кирилл. Для девочек распространенные имена - София, Виктория, Дарья, Анастасия и Анна.
И еще немного статистики. За первые полгода в Иркутской области родились 7253 мальчиков и 6881 девочки.
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ИСТОЧНИК KP.RU