2019-07-30T12:03:00+03:00
Происшествия

Пенсионер из Иркутска хотел купить биткоины и отдал 1,8 миллиона рублей аферистам

В этой истории разбирается полиция
Алла КАКОУРОВА
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Пенсионер из Иркутска хотел купить биткоины и отдал 1,8 миллиона рублей аферистамПенсионер из Иркутска хотел купить биткоины и отдал 1,8 миллиона рублей аферистамФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Желая купить биткоины, 64-летний мужчина зарегистрировался на сайте, где продают цифровую валюту. Прошел регистрацию, получил личный счет и начал покупать.

— В этот же день жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из финансовых центров. Сказал, что помогает в поиске владельцев биткоинов и по всем вопросам просил обращаться к нему, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. — Когда у пожилого мужчины не получилось снять деньги со счета, он позвонил «специалисту», который посоветовал установить специальную программу.

Мужчина следовал указаниям, и после этого с его банковской карты списали все деньги - 1,8 миллиона рублей. Сам же работник финансовой организации оказался «вне зоны доступа».

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы помочь пенсионеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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