Поддался соблазну: иркутянин украл у друга 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-30T12:47:24+03:00

Тот похвастался, что выгодно продал участок земли и у него есть наличка

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Вчера в полицию обратился 29-летний молодой человек и сообщил, что у него украли рюкзак с мобильным телефоном, документами и крупной суммой денег. Оказалось, что иркутянин вечером был у друга на даче и похвастался своим товарищам, что у него на руках есть деньги. Он их выручил с продажи земельного участка. На утро иркутянин не нашел сумку, где лежали наличные – 650 тысяч рублей.

− В итоге, поймали его приятеля, 25-летнего иркутянина, которого уже судили за грабеж, − рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. − Телефон и документы вернули владельцу, а вот деньги злоумышленник успел потратить, проведя время в разных заведениях Иркутска.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU