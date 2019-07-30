2019-07-30T13:00:28+03:00
Общество

Предпринимателей из затопленных территорий Приангарья поддержат

Правительство Иркутской области уже выделило на эти цели 250 млн рублей
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Поддержка предпринимателям Иркутской области, чей бизнес пострадал при наводнении, будет оказана. Об этом губернатор Приангарья Сергей Левченко заявил на совещании с заместителем министра экономического развития региона Мариной Петровой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андреем Капитоновым. Встреча состоялась в Тулуне.

Глава региона сообщил, что правительство области уже выделило 250 млн рублей на частичное возмещение затрат на закупку или ремонт оборудования, восстановление товарных запасов, словом, на возобновление бизнеса.

Сергей Левченко поручил разработать памятку для предпринимателей, пострадавших от наводнения, а также рассмотреть возможность отсрочки оплаты ими муниципальных и региональных налогов. Перед минэкономразития поставлена задача разработать систему механизма поддержки пострадавших бизнесменов.

- К каждому нужен индивидуальный подход, - отметил губернатор. - Если человек намерен и дальше заниматься предпринимательской деятельностью, готов переориентировать бизнес, мы будем ему помогать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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