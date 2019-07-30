2019-07-30T14:50:16+03:00
Общество

Больше миллиона посетителей читали статьи и новости на сайте "Комсомольская правда" - Иркутск в июле

Редакция говорит "спасибо" своим читателям - за поддержку и за интерес к публикациям
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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У "Комсомольской правды" - Иркутск в июле, как и в июне - больше миллиона посетителей.У "Комсомольской правды" - Иркутск в июле, как и в июне - больше миллиона посетителей.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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Больше миллиона уникальных посетителей. Два месяца подряд Мы говорим «спасибо» читателям сайта «Комсомольской правды» в Иркутске – за поддержку, за интерес к новостям сайта. Это благодаря вам мы вышли по этому показателю на первое место в регионе. Эти цифры –по счетчику Livеinternet (основные его данные доступны каждому из вас). А еще - больше 2 млн. 100 тысяч просмотров. И тоже два месяца подряд. Июль еще идет, но 31 июля только увеличат статистику. А мы подкорректируем цифры.

"Комсомольская правда" - мультимедийное издание. Сегодня это не только газета. Время, когда мы с вами получали информацию, напечатанную исключительно на бумаге ( дополняя это просмотром ТВ и прослушиванием радио, если находишься дома) безвозвратно ушло в прошлое. Сейчас информация, как и возможность почитать интересные статьи, познакомиться с мнениями экспертов, с нами всегда. Поэтому и "Комсомолка" сегодня - это еще и и сайт, который заполняется в круглосуточном режиме и содержит массу полезной и нужной информации, и радио, которое можно прослушать на сайте, и соцсети.

Сайт «КП» ждет читателей круглосуточно. И мы рады встрече с тобой, читатель, всегда. Заходи на наши страницы, читай статьи, новости и репортажи, просматривай видео и аудио. Мы ждем и ваших предложений о том, как сделать сайт и соцсети лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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