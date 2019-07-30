2019-07-30T16:28:18+03:00
Авто

Перекрытие дорог в Иркутске: на два месяца закроют проезд по улице Ленинградской

Там будут ремонтировать водопроводные сети
Любовь АРБАТСКАЯ
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Перекрытие дорог в Иркутске: на два месяца закроют проезд по улице ЛенинградскойПерекрытие дорог в Иркутске: на два месяца закроют проезд по улице ЛенинградскойФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске очередное перекрытие дороги. Нельзя будет проехать по улице Ленинградской, а конкретно от улицы Маршала Говорова до улицы Шпачека. Ограничение будет действовать с 15 августа по 15 октября. Об этом сообщает ИА "Байкал Инфо".

На этот раз причина перекрытия - плановый ремонт водопроводных сетей. При этом подрядчик должен позаботиться о том, чтобы у местных жителей и аварийных служб была возможность проехать к домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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