Полицейские задержали троих наркодилеров в Черемхово

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-31T09:00:08+03:00

Им грозит до 15 лет лишения свободы

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Бдительные жители Черемхово обратились в полицию и сообщили, что три человека пытаются продать наркотики. Правоохранители тут же начали разыскивать наркодилеров и быстро их задержали. Мужчина и женщина 35-лет и их 28-летний соучастник были ранее судимы. Как оказалось, трое подельников нигде не работали. При себе предполагаемые наркосбытчики имели несколько бумажных свертков с белым порошком.

Обыскивая место, где жили подозреваемые, стражи порядка нашли свертки с запрещенным веществом, а также тетрадь, с записями о должниках с наркотической зависимостью.

Задержали преступников на трассе, когда они пытались уехать их города на машине. В салоне нашли и изъяли большое количество свертков с наркотиками.

− Заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, — сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Наркосбытчикам грозит до 15 лет за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU