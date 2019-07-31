2019-07-31T09:00:08+03:00
Происшествия

Полицейские задержали троих наркодилеров в Черемхово

Им грозит до 15 лет лишения свободы
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
Полицейские задержали троих наркодилеров в ЧеремховоПолицейские задержали троих наркодилеров в ЧеремховоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Бдительные жители Черемхово обратились в полицию и сообщили, что три человека пытаются продать наркотики. Правоохранители тут же начали разыскивать наркодилеров и быстро их задержали. Мужчина и женщина 35-лет и их 28-летний соучастник были ранее судимы. Как оказалось, трое подельников нигде не работали. При себе предполагаемые наркосбытчики имели несколько бумажных свертков с белым порошком.

Обыскивая место, где жили подозреваемые, стражи порядка нашли свертки с запрещенным веществом, а также тетрадь, с записями о должниках с наркотической зависимостью.

Задержали преступников на трассе, когда они пытались уехать их города на машине. В салоне нашли и изъяли большое количество свертков с наркотиками.

− Заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, — сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Наркосбытчикам грозит до 15 лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опекун похитил у сирот полмиллиона рублей в Иркутской области

На мошенника заведено уголовное дело (подробности)

На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей

Воры проникли в гостевые дома на турбазе

Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг

После запрета на регистрацию автотранспорта руководству фирмы больше ничего не оставалось, как оплатить свои штрафы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наводнение в Тулуне: в реке Ия снижается уровень воды
Мост через реку Ушаковку, который не выдержал паводка и обрушился, снесут в Иркутске
Маршрутка Тулун -Иркутск врезалась в легковую автомашину под Черемховом
Перекрытие дорог в Иркутске: на два месяца закроют проезд по улице Ленинградской
Житель Бурятии переехал на автомобиле жену и ее сестру, а затем покончил жизнь самоубийством
Больше миллиона посетителей читали статьи и новости на сайте "Комсомольская правда" - Иркутск в июле
Предпринимателей из затопленных территорий Приангарья поддержат
Внимание: с 31 июля "Комсомолка" меняет график выхода:ежедневный выпуск переносится со среды на четверг
Поддался соблазну: иркутянин украл у друга 650 тысяч рублей
Пенсионер из Иркутска хотел купить биткоины и отдал 1,8 миллиона рублей аферистам
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся до 1067 сантиметров
32-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в Иркутске