2019-07-31T11:51:34+03:00
Общество

Сергей Сокол: жилье для пострадавших от наводнения построят в Черемхово

Председатель ЗакСобрания региона осмотрел площадку под строительство
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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220 семей из Тулуна, потерявшие жилье во время наводнения, смогут переехать в Черемхово. В городе угольщиков планируют возвести жилье для пострадавших. Средства на это собрали сотрудники компаний корпорации «Ростех». Это около 1 млрд рублей. Земельный участок уже есть, он расположен практически в центре города, вблизи есть все необходимые коммуникации и объекты социальной инфраструктуры.

- Мы видим желание и готовность города Черемхово реализовать этот проект на своей территории, что позволит минимизировать время на подготовку строительства, - сказал Сергей Сокол. Он побывал на площадке вместе с депутатом областного парламента от территории Виктором Побойкиным, мэром города Вадимом Семеновым и представителем заказчика строительства Евгением Седловым. - Это соответствует требованиям корпорации «Ростех», которая собрала средства для строительства в помощь пострадавшим. Глава корпорации акцентировал внимание на том, что деньги должны использоваться максимально эффективно и быстро. Люди ждут жилье, и времени на раскачку у нас нет.

- Президент страны, как мы с вами знаем, особо обратил внимание на необходимость запрета строительства там, где существует опасность подтопления. Участок в Черемхово подходит под строительство, есть необходимая инженерная, транспортная, социальная инфраструктура, – добавил Сергей Сокол.

По словам мэра Черемхово Вадима Семенова, всего на участке планируется разместить 220 индивидуальных жилых домов с участком в 10 соток каждый. Первый этап – 50 домов. Важно и то, что город готов обеспечить людей рабочими местами. Много вакансий в соцсфере – нужны педагоги и медики. Также требуются водители, повара и многие другие. Кроме того, город готов временно разместить будущих жителей микрорайона в маневренном жилом фонде – это новые благоустроенные квартиры, уже готовые к заселению.

Дома будут в каменном исполнении, специалисты уже готовы приступить к проектно-изыскательским работам. Со своей стороны администрация Черемхово до 10 августа завершит межевание участков и их постановку на кадастровый учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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