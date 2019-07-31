2019-07-31T14:18:29+03:00
Происшествия

Житель Бурятии силой вломился в квартиру соседки, а затем ударил полицейского

Ему дали два года и один месяц условно
Алла КАКОУРОВА
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Житель Бурятии силой вломился в квартиру соседки, а затем ударил полицейскогоЖитель Бурятии силой вломился в квартиру соседки, а затем ударил полицейскогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Улан-Удэ осудили местного жителя, который еще зимой устроил пьяный дебош. Мужчина был пьян, когда ему позвонила в домофон соседка с просьбой открыть дверь. Его это возмутило, и он вышел в подъезд поскандалить. Дождался, пока соседка поднимется на лестничную клетку, и предъявил ей претензии. Женщина увидела, что тот плохо стоит на ногах, и молча прошла в свою квартиру.

Сибиряк отправился вслед за ней. Конечно, женщина испугалась и не хотела пускать его к себе. Сопротивлялась, кричала. Но мужчина силой распахнул дверь и вошел к ней в квартиру. Женщина схватила телефон и предупредила, что сейчас позвонит в полицию. Пьяного дебошира это не остановило.

— Когда приехал полицейский, мужчина не захотел идти домой и отказался ехать в отдел полиции, — сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ. – Он кричал и сопротивлялся, а после — ударил представителя власти кулаком по лицу и в плечо.

Во время суда мужчина вину так и не признал. Его осудили на 2 года и 1 месяц условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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