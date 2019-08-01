В аэропорту Иркутска, утром 1 августа задержан прилет 12 рейсов

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-01T05:50:34+03:00

Из-за тумана в Иркутске самолеты отправили в Красноярск и Улан-Удэ

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В иркутском аэропорту ранним утром, 1 августа из-за тумана был задержан прилет 12 рейсов. Самолеты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Хабаровска, и несколько международных рейсов отправлены на запасные аэродромы в Красноярск и Улан-Удэ. Напомним, накануне утром по этой же причине на прилет в Иркутск было задержано 6 рейсов из Москвы, Новосибирска и Пекина. Их также отправляли в Красноярск, Улан-Удэ и Абакан.

При этом задержек на вылет из Иркутска утром, 1 августа нет. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU